Tennis tavolo, campionato regionale: Splendor Bau/Zonco sconfitto a Cossato

Non ce l'hanno fatta i ragazzi del coach Ruffanello ad agganciare la capolista Regaldi nell'incontro di ieri sera, 17 gennaio, alla palestra Da Vinci di Cossato. La partita, che ha visto lo Splendor Bau/Zonco uscire sconfitto nella sfida al vertice per 5 a 1 dalla capolista novarese, faceva parte del campionato di D3 regionale di tennis tavolo.

In apertura la vittoria per Erick Marangone. Poi Ruffanello, Luca Casanova, Tommaso Zoppello e ancora Erick Marangone sono stati sconfitti dai rispettivi incontri che hanno dato il successo agli ospiti. Prossimo appuntamento a Vercelli per cercare di consolidare comunque la seconda posizione in classifica.