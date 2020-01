Stasera a Biella Chiavazza l'inaugurazione della nuova palestra Ginnastica Biella

Tutto pronto in casa Asd Ginnastica Biella per l'inaugurazione che avverrà questa sera, sabato 18 gennaio alle 18. Chiavazza e strada Cascina Trebbione, 7C indosseranno il vestito delle grandi occasioni per la nuova apertura della palestra di Ginnastica Artistica. Il presidente Alberto Conterio taglierà il nastro insieme all'istruttrice titolata, Irina Sitnikova. Arrivata a Biella nel 1995, dopo varie esperienze in altre realtà sportive, ha pensato di realizzare un qualcosa di diverso e continuare a mettere a disposizione la sua professionalità. "L'idea è stata quella di costruire una palestra sicura con attrezzatura di ultima generazione -commenta Sitnikova-, questo per poter praticare la ginnastica ad alti livelli".

Irina ha alle spalle un trascorso di livello assoluto sia in campo maschile sia in quello femminile: come allenatrice ricordiamo la conquista della serie A femminile e la soddisfazione di portare le allieve a diversi titoli italiani. E se è vero che il buon sangue non mente, suo figlio Alessio Conterio è già atleta affermato con tre titoli tricolori conquistati, uno assoluto e due alle parallele. Questa sera inizia ufficialmente per Sitnikova una nuova avventura in un ambiente perfetto per la ginnastica artistica: in bocca al lupo Irina per tante soddisfazioni.