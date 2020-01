Spazioforma non stop, cade anche Aosta ed è nove su nove

Spazioforma si conferma ancora una volta la squadra da battere nel campionato di prima divisione regionale. I giocatori di coach Biglia si sono sbarazzati di Aosta con un perentorio 75-59 ed un match mai in discussione.

In avvio la stazza superiore degli ospiti mette in difficoltà i bianchi di Biella che finiscono sotto 0-5. I primi 2 del match di Sasso e una difesa via via più concreta, complice anche la 2-3 schierata fra secondo e terzo quarto, consentono ai padroni di casa di riguadagnare prontamente il controllo del match e navigare spediti verso il vantaggio in doppia cifra e la vittoria finale.

Il match sancisce quindi la nona vittoria su nove match per lo Spazioforma che, dopo essersi laureato campione d'inverno, apre il suo girone di ritorno con una buona prestazione.

Prossimo match Venerdì prossimo sul campo di Forno Canavese, penultimo in classifica.

Tabellino

Piccioni 10, Allione 7, Bernardini 15, Guiotto 2, Gagliano 2, Liuni 2, Finco 6, Sasso 12, Caroli 7, Marchisotti 12