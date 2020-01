Pallacanestro Biella Under 16 asfalta College Borgomanero 98-58

Netta vittoria dell’U/16 Eccellenza di Pallacanestro Biella ieri sera contro College Borgomanero per 98 a 58. Il risultato non rispecchia però l’andamento della gara: infatti i novaresi sono rimasti in partita per tre quarti dell’incontro e solo nell’ultima frazione i biellesi sono riusciti a prendere il largo con un parziale di 35 a 3. Da segnalare tra i ragazzi di Squarcina: Allinei, autore di 15 dei 21 punti totali del terzo quarto, e i giocatori solitamente meno utilizzati, che nell’ultimo quarto sono stati gli assoluti protagonisti con Finetti, Ramella e Scaglia in evidenza, autori di 27 dei 35 punti totali del quarto, a riprova della forza del collettivo.

Da sottolineare che gli ospiti hanno dovuto fare i conti con gli infortuni occorsi a due giocatori del quintetto base (Montalbetti e Andretta), che hanno condizionato la loro prestazione e che hanno causato il vistoso calo dell’ultimo quarto. Con questo risultato Biella conferma il primato in classifica, in attesa dei risultati di Vado e di Casale. Prossimo impegno per Pallacanestro Biella mercoledì 22gennaio alle ore 21,00a Moncalieri contro Campus Piemonte, quarta forza del campionato, guidato da Federico Danna, per anni responsabile del settore giovanile rossoblu.

Pallacanestro Biella U16- College Borgomanero 98-58

Parziali : 21-21, 42-39, 63-55

Tabellini: Pallacanestro Biella: Finetti 15, Murgia 4, RamellaPajrin 9, Zordan 2, Gagliano 2, Rapano 4, Aimone 12, Roncarolo, Scaglia Rat 15, Allinei 22, Vangi 11, Perla 2. All. Squarcina, Assistente Musso

Tiri liberi: 6 su 7: Falli: 13. Nessuno uscito per 5 falli

College Borgomanero: Fedorenko 13, Brustia 7, De Carli 11, Spina 5, Regalli 1, Montalbetti 9, Lanza, Attademo 8, Andretta 2, Martelozzo 2 . All. Scaglia

Tiri liberi: 6 su 11. Falli: 7. Nessuno uscito per 5 falli