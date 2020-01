L'Edilnol a caccia della vittoria smarrita ospita Roma

Una ghiotta occasione per ripartire, una vittoria quasi obbligata ma per nulla scontata.

Dopo quattro sconfitte nelle ultime quattro partite il peso del momento difficile comincia a farsi sentire sulle spalle dei giocatori di Galbiati che, saggiamente, ha predicato calma e di "chiudersi in palestra e lavorare" per guarire dallo stato di "Squadra malata".

Fra le mura amiche arriva l'Eurobasket Roma, 5 vinte e 13 perse, che sicuramente si presenterà tutt'altro che intenzionata a fare da vittima sacrificale. All'andata finì 68-79.



Qui Biella

Tortona ha lasciato l'amaro in bocca fra discutibili decisioni arbitrali, la squalifica di Saccaggi - poi commutata in multa, il capitano ci sarà - e la partita scivolata via dopo 35 minuti di dominio. Il carattere di questa squadra però si è rivisto e le prestazioni dei singoli più in difficoltà, Bortolani e Omogbo, sono state incoraggianti.

Roma ha nei due USA Taylor e Miles i catalizzatori e sarà fondamentale limitarli per costringere gli altri a prendersi responsabilità a cui potrebbero non essere abituati.

Certo è che la classifica degli ospiti li mette davanti ad una serie di match da ultima spiaggia se vogliono evitare retrocessione o i playout.

Il controllo del ritmo, cosa in cui Biella ha dimostrato di saperci fare, sarà fondamentale.

Qui Roma

1 vittoria nelle ultime 6 ma di queste sconfitte, nessuna ha superato gli 11 punti di scarto con 3 match finiti con un divario di massimo 2 possessi. Una squadra quindi che lotta e non si da per vinta facilmente, complice anche una guida tecnica d'esperienza come Maffezzoli, subentrato a stagione in corso proprio a ridosso del match dell'andata con Biella. L'aggiunta di Amici da Trapani ha portato punti ed esperienza.

La Storia

La società prepari il libretto degli assegni perchè, per un gioco del destino e del mercato, tornerà al Forum Alessandro Amici, trasferitosi da Trapani - sconfitta già nel girone d'andata - all'Eurobasket Roma. Nel precedente incontro venne ripetutamente beccato dai tifosi rossoblù e ciò costò un'ammenda a Pallacanestro Biella da parte della Lega. Vedremo se anche domenica gli verranno riservate "attenzioni" particolari da parte della tifoseria.

Palla a due Domenica, h 16:00 per Edilnol Pallacanestro Biella - Eurobasket Roma