Cross, l'Asd Climb Runners debutta alla prima prova del campionato regionale

Debutto ufficiale per l'Asd Climb Runners. Domani, 19 gennaio, il neonato gruppo sportivo biellese parteciperà alla prima prova del campionato regionale piemontese di cross a Luserna San Giovanni, paese nelle vicinanze di Pinerolo, nel Torinese. Tre gli alfieri al via: Francesco Nicola, Alessandro Mario Ferrarotti e Andrea Nicolo.

La parola agli atleti

Francesco: ''Non vedo l'ora di iniziare a divertirmi e a fare fatica con i nuovi compagni; il cross non è la mia specialità prediletta, spero di essere abbastanza in forma''. "È la terza gara di cross che affronto nella mia carriera podistica - aggiunge Alessandro - sto abbastanza bene a livello di forma e sto lavorando bene; spero esca un bel tempo e che sia una prestazione positiva per la squadra. Siamo pronti a darci una mano a vicenda in gara".

"Sono contento di questo debutto - conclude Andrea - , in questo periodo ho ripreso ad allenarmi regolarmente e spero esca una bella gara per tutti e tre i componenti della squadra".