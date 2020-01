"Notte del Classico", il neoministro Azzolina ospite d'onore al G&Q Sella

Serata esclusiva quella di ieri, 17 gennaio, al Liceo GeQ Sella di Biella: il neoministro dell'istruzione Lucia Azzolina è tornata direttamente da Roma per presenziare alla "Notte del Classico" che si svolgeva in contemporanea in 436 licei di tutta Italia. La politica biellese si è complimentata con il dirigente Gianluca Spagnolo, con i vicepresidi Isabel Segura e Massimiliano Franco e soprattutto con gli allievi per le loro performances creative che spaziavano in vario modo, tra il serio e il faceto, tra la storia e l'attualità, in tutto il mondo della cultura e dell'arte.

Per tutta la serata, infatti, gli studenti di ogni classe del Liceo Classico in collaborazione con i loro docenti e coordinati dalle professoresse Chiara Cignolo e Daniela Poma, hanno proposto ripetutamente nella aule appositamente allestite brevi rappresentazioni di pochi minuti, mettendosi nei panni di Dante nell'inferno 2020, di Galileo, di da Vinci, ma anche di Aristotele, Ovidio, Schopenahuer, Oscar Wilde o ancora di Alberto Angela e di giovani del Novecento.