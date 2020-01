I consigli del fine settimana: Mostre, enogastronomia, outdoor e sport

MOSTRE

- MOSTRA: STATI DI GRAZIA

Orario: dalle 16 alle 19

Biella, Galleria Silvy Bassanese, via G. Galilei 45

- MOSTRE: L'ALTRA MACCHINA. UN INDUSTRIALE BIELLESE E L'AFFERMAZIONEDELLA FOTOGRAFIA IN ITALIA E PREMIO FEDERICO MAGGIA 2019

Biella, Lanificio Maurizio Sella, via Corradino Sella 10

- XXI EDIZIONE DI ARTE AL CENTRO DI UNA TRASFORMAZIONE SOCIALE RESPONSABILE

Cittadellarte, Via Serralunga 27 Biella

- MOSTRE DI BIELLA RITRATTO DI UNA CITTÀ FABBRICA

Biella, Fondazione Sella, via Corradino Sella 10

- MOSTRA: LA FORMA DELLE NUVOLE

Biella Piazzo, Palazzo Ferrero, corso del Piazzo 25

- M OSTRA FOTOGRAFICA: BIELLA, CASA SARDEGNA

Biella, Circolo Su Nuraghe, via Galileo Galilei 11

Santuario di Oropa

Biella, Cattedrale del Duomo, piazza Duomo

ARTE E CULTURA

- LABORATORIO GRATUITO DI ANALISI FILMICA: E ADESSO PARLIAMO DI CINEMA VOL. IV

Orario: dalle 18.30 alle 20

Cossato, Villa Ranzoni Sala Eventi "Giuliana Pizzaguerra"

- SPETTACOLO: LA PROVA GENERALE

Orario: 21

Gaglianico, Auditorium Comunale, via 20 Settembre

- CONFERENZA: IL SAPORE DEL LUSSO

Orario: 16.30

Biella, Museo del Territorio, Chiostro di S. Sebastiano, via Q. Sella 54/b

- MUSICA E MEDICINA 2020: XX EDIZIONE: MUSICA! ELISIR PER IL BENESSERE: VENT'ANNI DI MUSICA E MEDICINA

Orario: 16.30

Biella, Centro CongressiAgorà Palace Hotel, via Lamarmora 13/A

- COSSATO IN SCENA 2019/20: LA MACCHINA DELLA FELICITÀ

Cossato, Teatro Comunale

- PRESENTAZIONE LIBRO: UN CUORE DA NUTRIRE

Orario: 18

Crevacuore, Locanda dei Mercanti, piazza Vittorio Emanuele III 3

- II EDIZIONE DEL GRAN TOUR DELLE FIABE

Orario: dalle 14.30

Biella, sede Ars Teatrando, via Ogliaro

OUTDOOR E SPORT

- NATALE NEL CUORE DI BIELLA 2019/20: PISTA DI PATTINAGGIO

Biella, vicinanze Battistero

- WINTER BIELMONTE KIDS

Bielmonte, Oasi Zegna

- 12° TORNEO DI CALCIO BALILLA, MEMORIAL "ZIA VIRGINIA MEREU"

Orario: 21

Biella, Circolo Su Nuraghe, via Galileo Galilei 11

CINEMA

Cinema Mazzini

Sala 1

- HAMMAMET

Sabato Ore: 19:45 – 22:15

Domenica Ore: 16:00 – 19:45 – 22:15

Sala 2

- THE LODGE

Sabato ore: 22:15

Domenica ore: 22:15

- ME CONTRO TE – LA VENDETTA DEL SIGNOR S

Sabato ore: 18:00 – 20:00

Domenica ore: 16:00 - 18:00 - 20:00

Sala 3

- PICCOLE DONNE

Sabato ore: 19:45 – 22:15

Domenica ore: 16:00 – 19:45 – 22:15

Cinema Odeon

-TOLO TOLO

Sabato ore: 19:45 – 22:15

Domenica ore: 16:00 – 19:45 – 22:15

Cinema Impero

- RICHARD JEWELL

Sabato ore: 19:45 – 22:15

Domenica ore: 16.00 –19:45 – 22:30

Cinema Verdi

- JOJO RABBIT

Sabato Ore: 18.00 – 20.15 – 22.15

Domenica Ore: 16.00 – 18.15 – 20.15 – 22.15

- 18 REGALI

Sabato Ore: 17.45 –22.00

Domenica Ore: 15.45 –20.00

- SORRY WE MISSED YOU

Sabato Ore: 20.00

Domenica Ore: 18.00 – 22.15

Cinema Giletti

- STAR WARS – L’ASCESA DI SKYWALKER

Sabato Ore: 21.00

Domenica Ore: 16.00 – 21.00