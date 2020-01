A Muzzano chiude l'ultimo negozio di alimentari. E in Valle arrivano i fondi contro la desertificazione commerciale

Dopo oltre 50 anni di attività, di cui 30 sotto la regia di Bernardina Azzarello, ha chiuso l'ultimo negozio di alimentari di Muzzano per raggiunta pensione della proprietaria. "Si tratta di una bottega storica - commenta il sindaco Roberto Favario - punto di riferimento per il nostro paese e non solo. Non possiamo che dire grazie a "Dina", che nonostante le difficoltà degli ultimi anni non ha ceduto ma ha mantenuto la sua attività fino alla meritata pensione".

Nel periodo estivo "Della Dina", così si chiamava il negozio di via Provinciale, rimaneva aperto anche la domenica per i turisti e gli escursionisti, oltre che per i residenti, che già dal mattino potevano gustarsi del buon pane fresco.

"Al momento - spiega Favario - c'è stato qualcuno che ha mostrato interesse nell'acquisizione dell'attività, ma ancora nulla di concreto".

Nel frattempo il comune di Muzzano, così come quelli di Zubiena, Magnano e Camburzano, ha ottenuto 100mila euro di contributi per la lotta alla desertificazione commerciale grazie al bando pubblicato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri.

Dei quattro paesi citati, solo Zubiena ha ancora una bottega di alimentari: a Camburzano il noto "Il Negozietto" di via Remmert aveva abbassato le serrande lo scorso maggio, mentre a Magnano "Lo spaccio del circolo della posta", in via Sosio, aveva chiuso a settembre.

Per entrambi, fortunatamente, le notizie sono buone: "Tempi tecnici permettendo, a breve "Il Negozietto" dovrebbe riaprire sotto una nuova gestione" afferma il primo cittadino camburzanese, Luca Menegon. "Stiamo cercando un nuovo gestore dello spazio - spiega Anna Grisoglio, sindaco di Magnano - e valutando la possibilità di nuove allocazioni dello stesso".

"Chiunque voglia investire su questi quattro comuni - conclude il collega di Muzzano - sa di poter contare su aiuti a fondo perduto da parte dell'amministrazione".