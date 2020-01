Dal Nord Ovest - Incendio di una legnaia nella notte, Vigili del Fuoco all'opera

Intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo intorno alle 3 di questa notte, 18 gennaio, per l'incendio di una legnaia nel comune di Rossa. Il loro intervento è valso alla completa estinzione delle fiamme, già intrapresa dai residenti, e alla messa in sicurezza della zona. Non si registrano danni alle persone ma la legnaia è andata distrutta. L'intervento è stato portato a termine in circa 2 ore.