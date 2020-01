Pralungo, legnaia in fiamme nella notte FOTO

Non sono ancora chiare le cause dell'incendio divampato nella notte appena trascorsa in un'abitazione di frazione Valle a Pralungo. Le fiamme, circoscritte e spente dai Vigili del Fuoco, hanno coinvolto una legnaia di un rustico. Con il 115 è intervenuta anche la Polizia. Questa mattina, 18 gennaio, i Vigili del Fuoco si recheranno di nuovo sul luogo dell'accaduto per stabilirne le dinamiche.