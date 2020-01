Lavori in corso tra Masserano e Rovasenda, SP 317 ancora chiusa FOTO

Aggiornamento delle 17,30:

Gli operatori della Provincia di Biella stanno ancora lavorando sulla SP 317, piena di terra a causa del materiale rilasciato da alcuni camion usciti da un'azienda della zona. "Al momento la strada risulta ancora chiusa - spiega il vicepresidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo -. L'intervento proseguirà fino a quando il manto stradale non sarà completamente ripulito, in quanto troppo pericoloso per i mezzi in transito".

Ore 12:

Lavori in corso sulla strada che collega Masserano con Rovasenda. In mattinata la strada è rimasta chiusa per permettere ai tecnici della Provincia di operare sul manto stradale. Sul posto anche i carabinieri, che hanno regolato la viabilità.