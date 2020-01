"Grazie Franco", il cordoglio della Fulgor Ronco Valdengo per la scomparsa del suo dirigente

"Ci sono notizie che non vorremmo mai trovarci a scrivere su queste pagine, notizie per le quali ogni parola scritta porta una lacrima lungo le nostre guance.

Oggi per la Fulgor, per Ronco Biellese e per tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerlo, è un giorno profondamente triste".

Inizia così il pensiero che la squadra biellese ha affidato al proprio sito web in ricordo del dirigente Franco Brevi, scomparso all'età di 79 anni.

Franco fu tra i primi che nel lontano 1983 si adoperò per la nascita dell'As Ronco Biellese e per costruire quella che è oggi una delle aree sportive più belle di tutto il Piemonte. "Possiamo dirlo - scrivono i membri della Fulgor - che tanto di quello che siamo oggi è merito anche di Franco". Abile giocatore di bocce, fondò anche la Società Bocciofila Ronchese della quale è stato fino all'ultimo animatore, giocatore e sostenitore.

"Nel ricordo di Franco, questo weekend tutte le nostre squadre si fermeranno per osservare un minuto di silenzio. Sarà un silenzio amaro per tutti noi, a cui torneranno alla memoria scene, immagini, risate passate insieme ma pensiamo che il modo migliore per ricordarti sia proprio attraverso i ragazzi che tu amavi tanto e per i quali hai profuso anni di impegno".