A Cossato la tutela della legalità secondo i Carabinieri

Rispondere alle domande della cittadinanza sulla tutela della legalità.

Questo lo scopo dei due incontri, organizzati dal Comune di Cossato in accordo con i Carabinieri, in cui i militari dell'Arma illustreranno le tipologie più frequenti di truffe e raggiri, e suggeriranno comportamenti da adottare per non incorrere in queste situazioni. Le tecniche adottate dai truffatori sono sempre più raffinate e non è facile evitare di cadere nella “trappola”. Nell’occasione saranno fornite le indicazioni necessarie per denunciare questi eventi, anche tramite il 112, oppure per raccontarli alle Forze dell’Ordine o ai propri famigliari.

Il primo dei due incontri si terrà martedì 21 gennaio, dalle 15 alle 16, al Centro Incontro di Piazza Croce Rossa a Cossato.