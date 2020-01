Carri, cavalli e mezzi agricoli: A Candelo torna la festa di Sant'Antonio

Anche a Candelo si festeggia Sant'Antonio Abate. Domani, 19 gennaio, tornerà in paese la tradizionale sfilata di cavalli, carrozze e mezzi agricoli, accompagnata anche dalla Banda.

Il ritrovo è fissato per le 8,30 all'abitazione del presidente dell'Associazione carrettieri di Candelo, Alessandro Bora. Dopo una breve pausa per il rinfresco offerto dal padrone di casa, si parte con la grande sfilata di Sant'Antonio. Il percorso prevede un passaggio da via Marconi, via Trento, via San Pietro e via Iside Viana, per poi deporre la corona al Monumento ai Caduti e tornare in piazza Castello per la deposizione della corona alla Lapide dei Caduti. Qui si svolgerà la benedizione e la consegna del ricordino ai partecipanti. Alle 11, messa nella chiesa di San Lorenzo. A chiusura della giornata il tradizionale pranzo nel salone polivalente di via Cerventi e la nomina, nel pomeriggio, del nuovo presidente dell'associazione.

L’associazione dei Carrettieri, organizzatrice della festa, è stata fondata nel 1877 e la giornata di Sant’Antonio, il loro protettore, è una delle occasioni più importanti per non dimenticare le tradizioni contadine di Candelo.