Nuova Ford Puma Hybrid, porte aperte da Nuova Assauto a Gaglianico VIDEO

Linee sportive e dinamiche, design compatto e spazioso. Con la nuova Puma Hybrid, Ford apre la strada alla mobilità sostenibile: il motore EcoBoost Hybrid garantisce una guida sempre reattiva, insieme a basse emissioni e consumi ridotti. La sua spaziosità e comodità rendono la nuova Puma adatta a tutta la famiglia.

Tante le tecnologie innovative che rendono ogni viaggio più sicuro e comodo, come le modalità selezionabili per adattare l’assetto della vettura ad ogni fondo stradale e il Co-Pilot, un insieme di tecnologie di assistenza alla guida che mantiene l’auto al centro della corsia anche in curva, regola la velocità in base alla segnaletica stradale e modula la frenata e la ripartenza in base al traffico. Vieni a scoprirla da Nuova Assauto il 18 e 19 gennaio.

Nuova Assauto ti aspetta in via Cavour 77, a Gaglianico.

Emissioni CO2 G/KM 103-106.