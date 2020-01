Biella: per la città fondamentale intercettare i turisti dei grandi eventi

Il 2020 potrebbe regalare tante soddisfazioni al commercio cittadino, al recupero parziale della centrale via Italia, e perchè no, dare un'iniezione di fiducia a tutti. Cittadini compresi. Quest'anno regala a Biella e al suo territorio due eventi della portata internazionale come l'Incoronazione della Madonna ad Oropa e la Passione di Sordevolo. Sarà un impulso di turismo non indifferente, decine di migliaia di persone giungeranno da tutta Italia e dall'Estero. La sola media del teatro popolare scrive 30 mila spettatori e ad oggi sono confermate le presenze dall'Europa e dagli Stati Uniti.

E se non bastasse, ricordiamo che sempre nel 2020 ricorre il 400esimo anniversario della statua della Madonna di Loreto del Santuario di Graglia, uno dei 4 mila al mondo che custodisce la Vergine e che rientra, di fatto, nel Giubileo Lauretano indetto da Papa Francesco. Tre eventi, tra i tanti altri in calendario, per una ghiotta occasione per il nostro centro città. Per tutto il Biellese. Tour operator italiani e mondiali porteranno migliaia di persone, di turisti che potranno apprezzare le nostre bellezze. Bisogna attrezzarsi. Bisogna collaborare e unirsi per un unico intento.

"La collaborazione e una comunicazione efficace sono la chiave del successo", commentano unanimi il presidente di ATL Biella, Vercelli, Valsesia, Pier Giorgio Fossale e la consigliera biellese Marta Florio. "La mia filosofia è quella dei cerchi eccentrici - spiega il presidente ATL -. Bisogna creare collegamenti intorno al cerchio iniziale, (ad esempio l'incoronazione a Oropa 2020), che si allarghino e vadano a toccare tutte le realtà territoriali. Come un sasso lanciato in uno stagno la catena che si attiva porta lontano. Come ATL abbiamo la missione di promuovere un evento e creare collegamenti tra le parti, è quello che faremo nei prossimi incontri".

"Dobbiamo crederci tutti - precisa Florio - e rispondere a questa crisi. Dare input propositivi che possano creare idee vincenti senza mettersi i bastoni tra le ruote. Per portare i turisti nel nostro centro di Biella la chiave sarà la sinergia dei commercianti con l'amministrazione comunale. Contornata dal supporto del nostro ATL appena nato che penso darà tanto al nostro territorio. Una collaborazione vincente può ad esempio partire da idee semplici come la proposta dell'Assessore comunale Greggio per Oropa 2020: fermare i pullman dei turisti e fedeli in Piazza Martiri per invogliarli a fare due passi in centro. Da qui si può partire e fare rete per creare un progetto turistico e di rilancio vincente".

L'assessore al turismo e commercio, Barbara Greggio, sta predisponendo il progetto dei pullman in Piazza Martiri durante l'incoronazione 2020. "Con ATL e Oropa ci troveremo presto per organizzare la tappa in piazza Martiri - commenta -. Inoltre a fine saldi invernali ci sarà un incontro con le associazioni di categoria e i commercianti per organizzare, da Ferragosto, un evento lungo due settimane che darà il benvenuto ai turisti".