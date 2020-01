Solidarietà, a Massazza il primo charity shop per finanziare i progetti "a quattro zampe" FOTO

Un negozio per finanziare i progetti dell'associazione Legami di cuore. È il primo charity shop&stock Moda Randagia di Massazza, che verrà inaugurato il prossimo 25 gennaio, dalle 9 alle 18.

"Si tratta di un luogo unico - spiega il presidente dell'associazione, Alberto Scicolone - in cui è possibile trovare, con offerte consapevoli, abiti, accessori, mobili e altro ancora. Tutto il materiale in vendita è stato donato per essere venduto, ottenendo dei fondi che finanzieranno i nostri progetti, in particolare il punto Animal Friendly, il Giardino di Angelo e Miciolandia. L'obiettivo finale è di poter creare la Casa di Riposo per cani e gatti anziani più bella d'Italia".

Il negozio offre a tutti l'opportunità di acquistare qualcosa di bello ad un prezzo accessibile e, soprattutto, nel segno della solidarietà. "Tra gli oggetti in vendita - conclude - ci sono anche dei mobili ristrutturati e recuperati in stile shabby grazie all'impegno di alcune persone rimaste senza lavoro".