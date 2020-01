Oltre 160 "amici pelosi" al Piazzo per la benedizione di Sant'Antonio FOTOGALLERY

Anche quest'anno la chiesa del Piazzo si è riempita di amici pelosi per la benedizione di Sant'Antonio Abate. Più di 160 cani, gatti e anche pappagalli sono stati accompagnati dai loro padroni per ricevere la benedizione impartita da don Gianni Panigoni. In prima fila anche il sindaco di Biella Claudio Corradino e l'assessore alla Tutela degli Animali Gabriella Bessone, ovviamente accompagnati dai loro amici a quattro zampe.