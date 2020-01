Appello per Millie, gatta nera smarrita a Ponderano

Smarrita gatta tutta nera in via Roma 32, a Ponderano. E' accaduto nel pomeriggio di ieri, 17 gennaio, dopo le 16. La micia si chiama Millie e ha un anno e mezzo, ha l'abitudine di entrare a curiosare in garage, ripostigli o anche in casa e potrebbe essere rimasta chiusa dentro qualche abitazione della zona. Di solito non si allontana dai cortili adiacenti, non è abituata a stare in strada. Se per caso qualcuno la trovasse a casa propria o la vedesse girare nei cortili di via Roma o via IV novembre chiami Irene al numero 333/5047244.