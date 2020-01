Io e il mio cane, serata cinofila a Pralungo

Il comune di Pralungo dedica una serata agli amici a quattro zampe. Domani, 18 gennaio, alle 20.45, nella sala consiliare del municipio, si terrà Io e il mio cane, evento cinofilo gratuito tenuto da Enrico Bianchetto, istruttore cinofilo nazionale. Tra gli argomenti in programma, la scelta accurata dell'animale e la sua gestione, con provvedimenti da prendere nei con fronti dei cani in libertà con relative attenzioni. In più un'approfondita infarinatura di psicologia canina ed istruzione pratica.