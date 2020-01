Ufficiale - Roberto Martinotti è il nuovo direttore sportivo della Bfb

Novità in arrivo in casa Basket Femminile Biellese: Roberto Martinotti è il nuovo Direttore Sportivo. Una figura attualmente mancante in società, a cui verrà affidato il compito di dare un ulteriore impulso alla crescita del movimento cestistico rosa nel biellese. L'esperienza di Martinotti passa attraverso il ruolo di allenatore in serie D e serie C prima di diventare assistente in Pallacanestro Biella in B2. Va a Casale un paio di anni e poi torna a Biella. Approda al femminile prima alla Conad Cossato poi in Bfb come allenatore prima squadra e responsabile del settore giovanile.Ora, dopo alcuni anni lontano dal parquet, ritorna in Bfb con un muovo ruolo manageriale, una figura che farà da collegamento tra il Consiglio Direttivo e l'area operativa.

"Siamo molto contenti che Roberto venga a far parte della nostra famiglia -commenta il vicepresidente Giorgio Bertucci- sicuramente farà crescere la società, non solo sotto l'aspetto tecnico ma anche organizzativo e strutturale. Porta la sua esperienza e le sue competente maturate anche nel femminile. E porta anche passione ed entusiasmo. Sarà nostro compito metterlo nelle condizioni di lavorare al meglio. L'obiettivo comune è crescere e migliorarsi sotto tutti i punti di vista. In questi anni la Bfb ha fatto tanti passi in avanti. Con Roberto abbiamo la possibilità di farne ancora tanti altri".