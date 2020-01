Calcio: I pulcini del Soccer Spartera Biella secondi al Trofeo Internazionale in Spagna

Buoni risultati per il Soccer Spartera Biella in trasferta in Spagna. Nella prima settimana di gennaio, la squadra biellese ha partecipato al 16° Trofeo Internazionale del Nuovo anno, svoltosi in Catalogna a Lloret de Mar, ottenendo il secondo posto sul podio della categoria pulcini 2009.

Si tratta di un campionato, organizzato dalla squadra locale dello XEF Lloret, che ha visto scendere in campo 72 partite in 3 differenti impianti sportivi, 46 squadre provenienti da 6 diverse nazioni e quasi duemila persone coinvolte fra bambini, ragazzi, giocatori, tecnici, genitori e accompagnatori. Ad ottenere i trofei, assegnati a Pulcini, Giovani, Allievi, Cadetti e Juniores, l'Unione Dilettantistica Montecarlo di Saragoza, il Fotball Bagatelle Toulosse, il C.F.Lloret de Mar, l’Elche Elite Alicante e lo Stadium Venecia.

Oltre al Soccer Spartera Biella, tra le squadre italiane e piemontesi impegnate nel torneo c'erano Virtus Vercelli, Casale Calcio, Crescentinese, Santhia Calcio, Fortitudo Occimiano, Fbc Ozzano e L.G.Trino.