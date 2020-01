Biella Rugby in prima partita per il girone di ritorno, in casa contro Rugby Milano

Una domenica ricca di primati quella che attende il Biella Rugby: giocherà per la prima volta nel 2020 sul campo di casa la prima gara del girone di ritorno, e affronterà il momento da ‘prima’ in classifica per la prima volta in Serie A nella storia del club.

Reduci dalla vittoria in rimonta ottenuta a Parabiago, gli Orsi si apprestano ad incontrare Rugby Milano, superato all’andata con il punteggio di 14-26. Chiuderà il blocco di tre incontri, prima della pausa dedicata al Torneo Sei Nazioni, quello contro Settimo Torino, diretto inseguitore di Biella nella classifica del girone, in programma la prossima settimana.

Un’agenda fitta di impegni complessi quella di coach Birchall, ma lui si sa, minimizza e invita tutti a concentrarsi unicamente sull’evento più prossimo. Rugby Milano è la sesta squadra della lista del girone 1. Con ventitré punti, nove partite giocate, quattro vinte con I Centurioni, Parabiago, Alghero e Cus Genova e cinque perse con Biella, Accademia, Settimo Torino, Recco e Cus Torino. Un inizio rallentato, poi un crescendo, fino ad arrivare alle ultime due vittorie consecutive ottenute nelle ultime due giornate contro Alghero e Cus Genova.

Aldo Birchall: “Quella con Milano sarà la nostra prima partita dell’anno in casa, speriamo nel bel tempo, perché non vediamo l’ora di giocare sul nostro campo principale davanti ai nostri tifosi. È stata, mesi fa, la nostra prima partita della stagione. Abbiamo vinto perché noi eravamo molto ben preparati, loro forse si trovavano un po’ più indietro di noi con la preparazione, ma poi pian pianino sono venuti fuori i risultati, dopo una partenza difficile, i successi stanno arrivando anche per loro. È una squadra in crescita, contro la quale è sempre piacevole giocare. Hanno un’impostazione interessante, dimostrano sempre di essere una squadra che vuole giocare. Trequarti molto buoni, abili e veloci. Le partite sono sempre molto aperte con loro”. Ma della classifica preferisce non parlare: “Posso dire che in squadra c’è un buon entusiasmo, ma si continua a lavorare duramente e a mantenere un profilo basso. Umiltà e pensiero focalizzato al prossimo incontro”.

E sull'incontro successivo: “Speriamo di vedere tanta gente e che i nostri risultati positivi alimentino l’entusiasmo dei nostri tifosi, per passare una piacevole giornata di rugby tutti insieme ”.

Kick off alle 14.30. Diretta Facebook della gara sulla pagina Biella Rugby 1977. Serie A – Rd. 10. 12.1.20: Acc. Naz. I. Francescato – Settimo Torino; Parabiago – I Centurioni; Biella Rugby – Rugby Milano; Cus Genova – Pro Recco; Cus Ad Maiora Torino – Amatori Alghero.

Il weekend Gialloverde

UNDER 18 19 gennaio - Biella Rugby vs Rugby Brescia alle 12.30.

UNDER 14 18 gennaio - Biella Rugby vs Monferrato alle 15.30 e Biella Rugby vs Volpiano alle 16.30.