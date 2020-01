Vent'anni di Musica e Medicina, domenica il primo appuntamento

La musica accompagna da sempre l’esistenza umana e non esiste al mondo una società senza musica, ci fa sentire vivi, meno soli. Con la musica ci si può curare e si può vivere meglio, perché la musica rilassa, attiva la socializzazione, aiuta la memoria, mantiene il contatto con la realtà ed è quindi un ottimo elisir di lunga vita. Gli effetti benefici della musica sull’organismo si conoscono, ma pare che un recente studio abbia addirittura affermato che sia in grado di allungare la vita, e non di poco.

Da questi presupposti nasce la rassegna Musica e Medicina, che da ben vent'anni colora le domeniche pomeriggio di inizio anno tra concerti e conferenze. L'edizione 2020 ha come titolo “Musica! Elisir per il benessere” e sarà un percorso che attraverso i programmi eseguiti e le conferenze mediche porterà a conoscenza del benessere tangibile che la musica può dare alla vita. Grandi nomi nuovi e rinnovate importanti collaborazioni per i 7 appuntamenti domenicali che si svolgeranno al Centro Congressi di Agorà Palace Hotel e nella Sala Convegni dell’Ospedale “Degli Infermi”.

Il primo è fissato per domenica 19 gennaio con le “Dolenti note” della mitica Banda Osiris, la divertente prosecuzione dell'intervento introduttivo da parte degli storici organizzatori della rassegna. Il 26 gennaio ci sarà invece la conferenza del dottor Francesco Andreoli, che metterà a confronto il benessere procurato da una sana alimentazione con il benessere attivato dalla Musica in compagnia del Guitalian Quartet di Roma. Il 2 febbraio ospiti d'eccezione: il gruppo vocale Alti&Bassi si esibirà portando sul palco 20 anni di successi riferiti alle canzoni che hanno accompagnato la vita di intere generazioni. Gli Alti&Bassi faranno seguito alla conferenza del dottor Carmine Gervasio, completando il viaggio attraverso la voce intesa sia sotto l'aspetto medico che sotto il profilo artistico.

Il sipario sulla rassegna, che durerà anche per tutto il mese di febbraio, si chiuderà domenica 1° marzo: come da tradizione, l'ultimo appuntamento vedrà sul palco della Sala Convegni dell'Ospedale i Pentabrass, ensemble di ottoni del Teatro Regio di Torino. Prima di loro ci sarà però la conferenza del dottor Roberto Perinotti, Medico Chirurgo dell'Asl Biella e appassionato musicista.