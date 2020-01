Museo del Territorio, Foglio Bonda interroga Gaggino: “Sulle mostre, qual è l'iter e i requisiti per richeste?”

Qual è l’iter procedurale necessario per richiedere spazi espositivi al comune di Biella e al Museo del Territorio? Qual è la struttura dedicata all’esame delle richieste? Quali sono i requisiti per la richiesta, e in particolar modo come vengono valutate le diverse espressioni artistiche? Quali sono i profili economici dell’operazione e le future sorprese del 2020? E se sono ancora aperti i termini per essere inseriti nella lista delle sorprese 2020? Queste le domande e le richieste avanzate nell'interrogazione presentata nei giorni scorsi dal consigliere di minoranza Andrea Foglio Bonda e sottoscritta dai suoi colleghi Dino Gentile, Sara Gentile, Paolo Robazza, Federico Maio e Pietro Barrasso.

Una richiesta di spiegazioni giunta dopo l'annuncio dell'assessore alla Cultura Massimiliano Gaggino sull'apertura della rassegna “Scorci di vita urbana” del pittore pollonese Giorgio Marinoni (leggi qui). “La mostra rappresenta l’esordio del nuovo assessorato alla Cultura della città di Biella guidato da Gaggino – spiega nell'interrogazione Foglio Bonda - Nelle intenzioni dell’amministrazione, sarà il primo di una serie di eventi, in calendario per un 2020 che si preannuncia ricco di sorprese. Appare di solare evidenza l’importanza che il Museo del Territorio – all’inizio di un percorso che vedrà la nostra città impegnata nel tentativo di concretizzare le opportunità concesse dall’Unesco – valorizzi e esalti le espressioni della creatività, anche artistica, della realtà locale. In quest’ottica, l’assessore Gaggino sembra voler affiancare al tradizionale ruolo del Museo (studiare e rendere disponibili espressioni artistiche già acclarate), un‘ulteriore funzione che lo avvicina a una galleria d’arte, con lo scopo di valorizzare e consolidare la conoscenza e l’appeal sul mercato di artisti viventi e non ancora pienamente affermati”.

Per l'esponente di Buongiorno Biella “si apre un’interessante opportunità per molti artisti biellesi, per i quali la possibilità di esporre in uno spazio così prestigioso quale il Museo del Territorio potrà rappresentare il coronamento di un’attività pluriennale o il lancio definitivo e la consacrazione di un’esperienza artistica originale. È interesse quindi di tutta la cittadinanza essere a conoscenza dell’iter procedurale necessario per avere a disposizione gli spazi del Museo del Territorio e in generale tutti gli altri spazi a disposizione del comune di Biella”.