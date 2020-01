Gare di retorica tra gli alunni di Cossato

Il 15 gennaio nella sede di Cossato le classi quarte si sono scontrate nella seconda fase della gara di retorica, la competizione in cui due squadre si confrontano su un tema assegnato in precedenza difendendo tesi pro e contro. La questione dibattuta è stata se i paesi sviluppati devono avere “Maggiori obblighi nel combattere il cambiamento climatico?”.

Come è stato ben percepibile durante le manifestazioni del 2019, quando la maggior parte degli studenti è scesa in piazza a protestare per la salvaguardia del nostro pianeta, il tema della difesa dell’ambiente è molto sentito e attuale tra i giovani. In questa gara i ragazzi di una stessa classe hanno dovuto sostenere sia la tesi pro che quella contro e questo ha permesso loro di immedesimarsi in entrambe le posizioni e capire sia le ragioni dei paesi più poveri e in via di sviluppo, sia quelle degli stati più ricchi. Per gli studenti un lavoro utile poiché ha dato loro modo di riflettere sia su dati statistici riguardanti l’inquinamento, cosa che gli ha permesso di rendersi conto della gravità del problema, sia sulle responsabilità che ogni paese dovrebbe assumere nella difesa del nostro pianeta.

“Esperienza emozionante”, “costruttivo”, “occasione perfetta per mettersi in gioco”: questi sono stati alcuni commenti dei ragazzi che hanno partecipato e che hanno visto, in questo modo, crescere la sintonia nella classe. Tutti i ragazzi che si sono messi in gioco sono riusciti ad aumentare la consapevolezza di sé e del mondo che li circonda ma in conclusione, come in tutte le gare, purtroppo, si dovrà arrivare ad un vincitore; dopo le ultime sfide sono emerse le classi vittoriose dei gironi che si affronteranno in finale: la 4G e la 4A.

L’appuntamento è per il 31 gennaio, alle ore 18, presso la sala Pizzaguerra del comune Cossato quando i due gruppi dibatteranno sul tema: “Una democrazia corrotta è preferibile/non è preferibile a un governo autoritario?”. Una gara aperta anche al pubblico esterno interessato all’argomento e alla conoscenza di una metodologia didattica innovativa.