Lavori al Piazzo: strada chiusa e divieto di sosta lungo via Avogadro per un mese

Strada chiusa e divieto di sosta in via Avogadro, nel tratto tra Chiesa di Sant'Anna e Piazza Cucco esclusa, dalle 8 di lunedì 20 gennaio alle 18 del 21 febbraio per lavori di barriere architettoniche.

A seguito dei lavori preannunciati di abbattimento delle barriere architettoniche che si stanno svolgendo lungo le strade al Piazzo, con ordinanza 40/2020, è istituita la temporanea sospensione della circolazione e divieto di sosta con rimozione forzata, ambo i lati, in Via Avogadro, dal civico 18.