Domani la nazionale artisti a Biella. Dopo Capitan Ventosa ecco il "vigile" Rizzuto da Colorado Caffè

E’ tutto pronto per l’arrivo domani in città della Nazionale Italiana Artisti Tv. Nel pomeriggio (a partire dalle 14) sarà il palasport di via Pajetta a ospitare l’evento benefico “Un gol nel tuo cuore” che vedrà misurarsi artisti e personaggi della tv in un triangolare di calcio a 5 assieme alle Vecchie glorie della Biellese e un team composto da aziende sponsor e sostenitrici dell’evento. Si partirà con alcuni match tra le squadre giovanili del territorio, poi crescerà l’attesa per l’approdo sul rettangolo di gioco della Nazionale Artisti che sarà guidata come allenatore dall’attore e opinionista al seguito del Milan Ugo Conti. Nella squadra hanno confermato la loro presenza: il mimo Simone Barbato, l’ex calciatore oggi allenatore Maurizio Ganz, i ragazzi di “Che fatica la vita da bomber”, capitan Ventosa da Striscia la Notizia, il giornalista Alessandro Alciato, le azzurre del calcio femminile Valentina Giacinti e Vale Bergamaschi.

Infine è notizia delle ultime ore l’arrivo in città anche di Francesco Rizzuto da Colorado, l’attore Gigi Sammarchi e non mancheranno altre sorprese. Domani al palazzetto dello sport di via Pajetta sarà possibile assicurarsi il biglietto direttamente al botteghino e al momento del ritiro (tagliando unico a 10 euro) sarà possibile indicare l’associazione tra quelle partecipanti a cui destinare la donazione. Al momento sono già stati distribuiti 1.500 biglietti. Iniziativa universalmente riconosciuta e dall'alto impatto mediatico, “Un Gol nel Tuo Cuore” punta da molti anni a dare eco alle tante Associazioni di volontariato attive sul territorio, da Nord a Sud, permettendo loro di promuovere le proprie attività solidali. Così sarà anche a Biella: l'incasso derivante dai 2.500 ticket disponibili sarà interamente devoluto in beneficenza alle importanti cause delle associazioni no profit orgoglio del territorio biellese.

Le società inserite nell’evento sono: A.I.B. Biella Orso, Polisportiva Handicap Biellese, La Famiglia, Famillando Onlus, Asad Biella-Special Olympics e le società sportive La Biellese, Biellese femminile, Virtus Biella Volley, Biella Rugby, Biella Running e Chiavazzese. L’evento vede la co-organizzazione della Città di Biella insieme alla Nazionale Italiana Artisti Tv, La Biellese e Milo4.