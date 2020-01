Outsourcing per strutture alberghiere: i servizi di Italberghi

Essere un imprenditore nel campo alberghiero richiede di dover tenere sotto controllo differenti aspetti della propria struttura: dalla gestione del personale alla pulizia delle camere, dai servizi di ristorazione alla promozione in rete fino all'ideazione di nuove offerte. Il tutto per ottenere su tutti i fronti e in ogni circostanza la massima soddisfazione del cliente.

Occuparsi autonomamente e nel migliore dei modi di tutte queste dinamiche non è semplice, può provocare stress e portare a una cattiva gestione della struttura e a un conseguente danno d’immagine.

Per evitare per tempo l’insorgere di complicazioni, è possibile affidare il controllo di alcuni aspetti chiave dell’organizzazione alberghiera alle società di outsourcing.





Cos'è l'outsourcing alberghiero?

Il termine "outsourcing" significa esternalizzare e può essere applicato a differenti ambiti. Consiste nel delegare a un'azienda esterna la gestione di alcuni aspetti, in modo tale da avere due vantaggi principali:

Avere più tempo per gestire la restante parte dell'azienda;





Ridurre i costi , che non saranno più fissi ma diventeranno variabili, in quanto si pagheranno solo i servizi realmente ricevuti.

Come anticipato, nel settore alberghiero l'outsourcing viene sempre più richiesto proprio perché gli aspetti da gestire in contemporanea sono molteplici e spesso si rischia di trascurare qualcosa.

L’importante, quando ci si rivolge a una di queste realtà, è essere sicuri di affidarsi a esperti del settore: società che, prendendosi carico efficientemente della gestione dei servizi e dell’organizzazione dell’albergo, garantiscano al manager più tempo libero per occuparsi delle principali questioni amministrative.





L’outsourcing di Italberghi

Italberghi è uno dei principali punti di riferimento per quel che riguarda il settore alberghiero. La società di outsourcing alberghiero italberghi si occupa, in modo particolare, di housekeeping cioè della gestione della pulizia e delle camere. L’esternalizzazione di questi servizi permette di ottenere:

Un servizio migliore : infatti alla struttura alberghiera verrà fornito solo personale estremamente specializzato ed esperto nel settore;





Una riduzione delle preoccupazioni e una maggiore disponibilità di tempo, che potrà essere usata per occuparsi della soddisfazione dei clienti – e il conseguente miglioramento delle recensioni – anche attraverso la creazione di offerte specifiche;





Un importante risparmio : infatti, scegliendo l'outsourcing si può decidere di chiamare il personale aggiuntivo solo quando serve, ad esempio in concomitanza di eventi o nell'alta stagione. Ciò determina l’eliminazione di spese superflue.





Il monitoraggio tramite app

Italberghi fornisce uno strumento innovativo che permette al proprietario dell'albergo o della struttura recettiva che si rivolge a questa azienda, di tenere tutto sotto controllo.

Si tratta di un’applicazione gratuita, compatibile sia con smartphone che con tablet, che mostra in tempo reale come procede la pulizia delle stanze e quanto personale è impiegato in questa mansione. L'imprenditore, quindi, può monitorare cosa succede nel proprio hotel anche se non si trova in loco.

Massima cura per le camere

L’housekeeping di Italberghi mette a disposizione delle strutture alberghiere, senza costi aggiuntivi, un servizio di cortesia per ogni stanza. Si tratta dei prodotti messi a disposizione dei clienti nei bagni e comprendono: confezioni da 30 ml di shampoo, balsamo e crema corpo, una saponetta da 20 g e anche altri accessori indispensabili per l'igiene personale.

Affidando il compito di provvedere al rifornimento dei servizi a società di outsourcing, non occorrerà nemmeno dedicarsi a ricercare questo tipo di forniture e controllarne le giacenze, così che si avrà più tempo per la gestione dell'hotel.

Infine, Italberghi permette agli albergatori di stipulare un contratto di prova della durata due mesi senza impegno, per poter verificare personalmente la qualità del servizio messo a disposizione.