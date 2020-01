Dal Nord Ovest - Bimbo di due anni dimenticato dalle maestre sul pullman per 40 minuti

Le sue insegnanti adesso rischiano. Un bimbo di due anni, che si era addormentato sul pulmino, al rientro da una gita, è stato dimenticato dalle insegnanti, che hanno fatto scendere i suoi compagni, non accorgendosi che il piccolo era rimasto sopra.

Sono passati una quarantina di minuti prima che il problema venisse risolto, grazie all'intervento degli agenti della squadra Volante, chiamati da una insegnante che, passando accanto al mezzo, si era accorta del bimbo rimasto solo soletto chiuso all'interno cjhe piangeva. Il fatto è successo alcuni giorni fa: il bimbo frequenta un nido privato nella zona residenziale di Torino.

Le educatrici non si sono accorti che non faceva parte del gruppo e neppure l'autista aveva fatto caso che il piccolo era rimasto sul mezzo, avendolo parchieggiato prima di scendere per concedersi una pausa. In procura è stata consegnata un'informativa che cerca di ricostruire quanto successo, i magistrati vogliono fare luce sull'episodio e chiarire le responsabilità dell'accaduto.