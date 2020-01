Dal Nord Ovest - Auto in fiamme in centro strada a Caresanablot

Auto in fiamme lungo il tratto stradale sp230 nel comune di Caresanablot. L'incendio della vettura è avvenuto questa sera, venerdì 17 gennaio, verso le 18,15. Per lo spegnimento e la messa in sicurezza dell'area è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Vercelli. Presente anche la Polizia.