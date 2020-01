Biella, forte scontro tra due auto a Chiavazza. Coppia trasportata al pronto soccorso

Un anziano di circa 80 anni è stato trasportato all'ospedale di Ponderano a seguito dello scontro tra due autovetture, una Hunday i120 con al volante una donna di circa 50 anni con a bordo un ragazzino minorenne, entrambi illesi e una Lancia Ypsilon guidata dalla moglie 70enne del ferito che ha terminato la corsa contro un palo dell'illuminazione. L'incidente è successo venerdì 17 gennaio pochi minuti prima delle 15 in via Milano a Biella Chiavazza.

La dinamica è in corso di ricostruzione da parte della polizia locale. A regolare la viabilità ci ha pensato la polizia di ritorno dal programmato controllo settimanale anticrimine. Il ferito è stato immobilizzato dai sanitarie del 118 e trasportato al pronto soccorso così come la moglie anch'essa bisognosa di esami approfonditi. La Lancia dall'impatto è rimbalzata contro un palo della luce. Traffico rallentato per svariati minuti. Nelle prossime ore interverranno anche i tecnici dell'illuminazione perchè ad ora il palo risulta pericolante.