Valdilana: energia interrotta in frazione Bulliana fino alle 15,30

Verrà riattivata alle 15,30 di oggi, venerdì 17 gennaio, l'energia elettrica in frazione Bulliana di Valdilana. Enel Distribuzione ha interrotto nella frazione ex Trivero del comune montano l'erogazione dalle 8,30 di questa mattina per lavorare sugli impianti avvertendo la popolazione che "durante iori l'erogazione dell'energia elettrica potrebbe essere momentanea lavmente riattivata, pertanto vi invitiamo a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori".