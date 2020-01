Una moneta da 2 euro celebra gli 80 anni dei Vigili del Fuoco italiani

È stata presentata ufficialmente lo scorso 15 gennaio la nuova moneta da 2 euro coniata per celebrare l’80° Anniversario di fondazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Una moneta carica di significato: al centro il logo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; a sinistra l’acronimo “RI”, Repubblica Italiana; nel campo di destra, l’anno di emissione “2020”; a seguire, “R”, identificativo della Zecca di Roma; in basso, “LDS”, sigla dell’autore Luciana De Simoni; nel giro, la scritta “Corpo Nazionale dei Vigili Del Fuoco” e le dodici stelle dell’Unione Europea.

I 2 euro che celebrano gli “angeli” del 115 sono acquistabili direttamente dal portale ufficiale dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, sottoforma di moneta celebrativa in versione proof con confezionamento in astuccio, foglietto illustrativo e scatolina in cartoncino; moneta celebrativa in versione fior di conio in rotolino di carta da 25 pezzi; moneta celebrativa in blister formato carta di credito con confezione a libretto.