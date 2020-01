Centri incontro anziani Biella: in arrivo le nuove tessere comunali

In seguito all'approvazione da parte dell'ultimo Consiglio Comunale del nuovo Regolamento dei Centri Incontro Anziani, inizia la fase dei nuovi tesseramenti. Sul portale della Città di Biella, nell’area Casa e politiche sociali, è possibile consultare sia il regolamento sia l’avviso per il rilascio delle nuove tessere comunali per l'accesso ai Centri Incontro Anziani.

Il nuovo Regolamento, che prima della sua approvazione ha visto la condivisione con gli stessi Centri, con le Associazioni che gestiscono le attività complementari, con la Commissione Consiliare preposta, entra nel vivo della sua attuazione. Come è noto i Centri Incontro della Città di Biella sono nati con uno scopo aggregativo e devono essere uno strumento, rivolto alla nostra popolazione sempre più anziana, per evitare l'isolamento e l'emarginazione delle persone.

L’obiettivo dell’amministrazione è sostenere una frequentazione attiva volta soprattutto a far emergere le singole potenzialità nei confronti di tutte le realtà, anche giovanili, presenti sul territorio. La Città di Biella mette a disposizione gratuitamente, sul territorio e soprattutto fuori dal centro urbano, locali appositamente destinati a coloro che abbiano voglia di ritrovarsi, svolgere attività diverse, essere di aiuto ad evitare l'isolamento dei singoli, essere di supporto per promuovere collegamenti con l'esterno, promuovere attività ricreativo-culturali ed esperienze lavorative vissute dai nostri anziani soprattutto se portatori di esperienze in via di estinzione, sostenendo anche tutti i costi delle varie utenze.

Per questo motivo la precedenza per la frequentazione dei vari Centri, verrà data ai residenti in città che avranno a disposizione gratuitamente locali idonei in cui organizzare eventi e attività utili all'integrazione socio-culturale di tutti i nostri 'diversamente-giovani'.

Il nuovo Regolamento sposa delle linee guida più dettagliate rispetto al precedente. Dice l’assessore alle Politiche sociali Isabella Scaramuzzi: “In alcuni Centri Incontro sinceramente abbandonati a sé stessi negli ultimi anni, soprattutto da quando sono state abolite le Circoscrizioni che svolgevano un ruolo di controllo delle varie attività e collaboravano con i vari Comitati di Gestione, si sono verificate varie problematiche che vogliamo cercare di superare e ripartire con programmi idonei, da concordare con ognuno dei Centri, volti esclusivamente all'inclusione anche di tutti coloro che oggi, per svariati motivi, evitano la frequentazione”.