Valaghe: vento e neve fresca con poca aderenza nel fine settimana

La settimana è stata caratterizzata da condizioni di bel tempo fino a oggi che hanno determinato l'ulteriore consolidamento del manto nevoso. Sui versanti al sole prevalgono croste da fusione e rigelo dure per la maggior parte della giornata mentre sui versanti in ombra il manto nevoso è più eterogeneo con lastroni da vento duri e lisci, superfici gelate e locali zone con neve ancora non molto coese.

Nella giornata di oggi piccola perturbazione con deboli nevicate soprattutto sui settori occidentali e sudoccidentali che sarà rimaneggiata dai vent di sabato e poggerà in maniera instabile soprattutto nelle superfici molto lisce. La presenza di nuovi lastroni generalmente di piccole dimensioni, ma sollecitabili già con debole sovraccarico, determierà un grado di pericolo 2-moderato sulla fascia di confine tra Alpi Graie e Alpi Marittime.