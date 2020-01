Ripartita l'attività dell'agenda digitale Patto del Battistero

Il Patto del Battistero 2.0 è l'accordo di programma quadro per l’attuazione della Agenda Digitale di Biella 2018 - 2023. Firmato l'8 dicembre 2018, sostituisce il precedente Patto del Battistero firmato l'8 dicembre 2015, un anno dopo il lancio dei laboratori di coprogettazione avvenuto l'8 dicembre 2014.

I firmatari del Patto sono un'aggregazione di enti pubblici e aziende private, che si sono impegnati a cooperare in maniera integrata e coordinata su una serie di azioni tematiche. Alla data attuale i partner sono Agenzia Piemonte Lavoro, ASCOM, ASL Biella, Banca Sella, consorzio turistico Biella Accoglie, Bonprix, Camera di Commercio di Biella e Vercelli, CNA Biella, Comune di Biella, Comune di Cossato, Comune di Vigliano, Confartigianato Biella, Cordar , FIAIP Biella (Federazione Immobiliaristi) Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Fondazione Tempia, Piemex, Provincia di Biella, Scuole Biellesi in rete, Università Popolare di Biella.

Nei giorni scorsi, il CDA del Patto, composto da Fulvia Zago (membro esperto, ex Presidente Agenda Diogitale Biella), Massimiliano Gaggino (Comune di Biella), Gianluca Spagnolo (Scuole Biellesi in rete), Christian Clarizio (Banca Sella), Luca Guzzo (CNA), ha deciso di continuare il lavoro dell’accordo di programma quadro 2018-2023, ricalibrando la progettualità in base alle esigenze che verranno espresse da ognuno. Verranno sicuramente potenziati i progetti che hanno riscosso più successo, come l'alfabetizzazione digitale gratuita di Biellainclude, e sono allo studio iniziative per agevolare la vicinanza dei servizi digitali ai cittadini e al mondo dell'impresa e del lavoro. E martedì 14 gennaio, nella Sala Giunta della Provincia di Biella, si è tenuta la prima riunione di staff dell'anno, con il via alle attività 2020 del Patto del Battistero.