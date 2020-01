La Casa della Salute si presenta ufficialmente al The Place FOTO

Alle porte di Biella, si è alzato il sipario questa mattina sul moderno poliambulatorio specialistico diagnostico collocato all'interno del luxury outlet The Place di Sandigliano. Attiva dallo scorso 12 dicembre, si tratta della nona struttura gestita dal Gruppo Casa della Salute, già presente in Liguria (Genova, Busalla, Albenga e Manesseno) e in Piemonte (Alessandria), che detiene il controllo della società, a cui hanno preso parte il Gruppo Ermenegildo Zegna e l'amministratore unico di Bootes Srl Rosario Bifulco (con alle spalle una lunga esperienza manageriale in ambito sanitario).

Il progetto è nato con il sostegno del marchio tessile biellese, che ha subito creduto nell'operazione anche come momento di sostegno allo sviluppo sociale del territorio, oltre che strumento di welfare aziendale per i suoi dipendenti e per quelli delle aziende collegate al brand. A presentare la struttura l'ad del Gruppo Zegna, Ermenegildo Zegna, lo stesso Bifulco e l'amministratore unico del Gruppo Casa della Salute, Marco Fertonani, di fronte alle autorità presenti. Fra questi: il prefetto Fabrizia Triolo, il vicario del Vescovo di Biella, don Paolo Boffa, il questore Nicola Parisi, il direttore generale dell'Asl Biella Diego Poggio, i sindaci di Sandigliano, Gaglianico e Biella, Mauro Masiero, Paolo Maggia e Claudio Corradino (accompagnato dagli assessori Barbara Greggio e Gabriella Bessone), il consigliere regionale Michele Mosca, il senatore Gilberto Pichetto, il presidente della Provincia Gianluca Foglia Barbisin, la direttrice della casa circondariale Tullia Ardito, il presidente della Fondazione CRB Franco Ferraris, il direttore dell'Ordine dei Medici Franco Ferrero, la presidente di Atl Paola Gallo, il presidente dell'Ordine dei Farmacisti Nicola Marmo, il presidente di Città Studi Pier Ettore Pellerey e il vice presidente della CCIAA Angelo Santarella, assieme ai rappresentanti delle forze dell'ordine ai numerosi esponenti della famiglia Zegna.

“Crediamo nel territorio, nella salute delle persone e nell'economia circolare – afferma Ermenegildo Zegna – Siamo fieri di essere biellesi e di essere legati a questa terra. Questo progetto è un esempio positivo di collaborazione tra privato e pubblico. Inoltre, questa è l'occasione per festeggiare il 110° anniversario del nostro Gruppo”. Tra le prestazioni assicurate: diagnostica per immagini, visite specialistiche e prestazioni di odontoiatria e, nel breve periodo, diventerà punto prelievi, con un occhio alla medicina sportiva, terapie di fisioterapia e rieducazione funzionale.

“Il personale medico è altamente qualificato e professionale ma soprattutto espressione del territorio – sottolinea Marco Fertonani – Nelle scorse settimane c'è stata una risposta positiva dei cittadini con 1300 prestazioni. I numeri sono in crescita e continuano ad aumentare. Si è voluto dar vita ad una sanità di ultima generazione, innovativa, accessibile a tutti ed ecosostenibile. Le aspettative su questo centro sono molto alte”.

Al momento il poliambulatorio occupa 12 addetti, oltre al personale medico, ma “si pensa di arrivare a 25 unità – conclude Fertonani – L'investimento totale del progetto è sui i 4 milioni di euro. Infine, Casa della Salute, non essendo convenzionata con il Servizio Sanitario, non riceverà rimborsi per le prestazioni effettuate, con un evidente risparmio per le finanze pubbliche”. Dopo la benedizione del vicario generale Paolo Boffa, la mattinata si è chiusa con la visita agli ambulatori della struttura.