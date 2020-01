Giornata della Memoria, Biella ricorda le vittime della Shoah

Biella non dimentica le vittime della Shoah. Primo Levi ricordava nei suoi scritti come le Ss ammonivano i prigionieri nei campi di sterminio con le seguenti parole: “In qualunque modo questa guerra finisca, abbiamo vinto noi; nessuno di voi rimarrà per portare testimonianza, ma se anche qualcuno scampasse, il mondo non gli crederà. La gente dirà che i fatti sono troppo mostruosi per essere creduti”.

Per Anpi ed i promotori delle celebrazioni del Giorno della Memoria 2020, che coincidono con il 75.mo anniversario della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz, è compito prioritario diffondere la testimonianza che i nazisti consideravano non credibili, specialmente in un periodo attraversato da venti di guerra e da rigurgiti razzisti. La stessa tessera dell'Anpi 2020 porta in frontespizio un grande ”No” al fascismo, sotto cui si può leggere un brano di Bertolt Brecht:”Questo mostro stava per governare il mondo! I popoli lo spensero, ma non cantiamo vittoria troppo spesso: il grembo da cui nacque è ancora fecondo”.

Questo il programma delle manifestazioni: venerdì 24 gennaio, alle 21, a Villa Schneider con proiezione del video "Il prezzo della libertà" realizzato da Pier Giorgio Clerici e Rolando Magliola sulla figura del Professor Angelo Cova; sabato 25, alle 17.30, ritrovo a Biella all'inizio di via Italia presso la fontana Fons Vitae da cui partirà la fiaccolata "Biella non dimentica", organizzata da 32 realtà biellesi, che giungerà entro alle 19 alla Villa Schneider; domenica 26 e lunedì 27, dalle 9 alle 18, all'inferriata della Villa si esporranno con un filo d'oro gli scritti pervenuti nell'ambito dell'iniziativa promossa e curata da Urban Kintsugi "Ricopiare e mandare a memoria" . All'interno della Villa saranno esposti pannelli e materiali sulla deportazione riferita a persone biellesi. Infine, lunedì 27, nel pomeriggio, omaggio alla lapide posta al Vicolo del Bellone al Piazzo in prossimità dell'ex-carcere e della Sinagoga.