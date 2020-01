Da Stefanel a Piumini Danesi: la crisi morde il centro città. In coro: "Affitti stellari e trasporti scarsi" FOTO

Continua il nostro viaggio in centro Biella. Quello che, nel commercio, dovrebbe essere il cuore pulsante di ogni città. Insieme alla sua via simbolo. Ad oggi via Italia sembra precipitata in un girone dell'Inferno dantesco. Vetrine chiuse, negozi in chiusura, esercenti tristi. E molto amareggiati. Le cause del decadimento di via Italia? Molte, confuse nella memoria collettiva e lontane nel tempo. Uno dei motivi potrebbe essere iniziato proprio dallo spostamento del mercato di piazza Martiri ai margini della città. All'epoca fortemente voluto dagli stessi commercianti a beneficio di sicuri parcheggi, oggi rimpianto e contestato. Così come lo spostamento dell'ospedale ha ulteriormente influenzato negativamente gli acquisti in via Italia. Tutti fattori che hanno creato l'abbandono e la desertificazione della via centrale più famosa della nostra provincia. E nonostante le vicine festività natalizie il trend non sembra invariato.

"Il mese di dicembre è stato un disastro e non lo dico solo io ma lo testimoniano anche gli altri commercianti -commenta Federica Castaldi di Piumini Danesi-. Dopo oltre 20 anni nei prossimi mesi chiuderemo il nostro punto vendita a Biella, a ruota di Aosta e Verona. Siamo a gennaio, il mese dei saldi. Si è guardato intorno? Dovrebbe esserci gente, invece via Italia è deserta. Parlano di rifare la cubettatura ma mi pare una cosa completamente fuori luogo allo stato attuale. Purtroppo chiudiamo in tanti, non sono biellese ma ma è come se oggi Biella sia casa mia. A questa città mancano le infrastrutture e di conseguenza crollano i prezzi delle case. Io sono ottimista ma penso che oggi sia tardi. Dovevano pensarci prima. Nessuno è stato in grado di valorizzare il nostro territorio. Deve collegarsi il prima possibile a Milano e Torino. Sono veramente arrabbiata".

Continuando la "vasca" per via Italia, ci fermiamo da Cigolini Pelletteria, altro storico negozio. Il titolare Paolo Demaldè ci accoglie con un sorriso. "Il primo problema potrebbe essere l'importo degli affitti, fuori budget -racconta-. Un fattore quasi irrisolvibile visto che parliamo di privati e nessuno può obbligarli ad abbassarlo. E' un problema vecchio e solo alcuni hanno capito il problema, adeguandosi. Noi ad esempio siamo fortunati, per molti altri invece non è così. Un fatto assolutamente miope. Il problema potrebbe essere risolvibile introducendo un'addizionale sull'Imu sui negozi che rimangono sfitti per un tot di tempo ma forse sarebbe controproducente per l'amministrazione comunale. Poi c'è il centro commerciale ma è un problema, secondo me, marginale perchè se il centro città fosse sensibilizzato e unito, anche insieme alle associazioni di categoria verso una direzione specifica, forse si riuscirebbe a creare la dualità necessaria: il centro commerciale con una sua logica da una parte e quello storico con una specificità dall'altra. Una soluzione per rivitalizzare il centro? In occasione della Passione e di Oropa 2020 l'amministrazione comunale si dovrebbe accordare con i tour operator per far fermare e scendere la gente in via Italia così come programmare almeno due grandi eventi che diventino la tradizione di Biella e valorizzino le peculiarità, dall'abbigliamento al food al vino. Alla clientela dei tour operator mostreremmo il miglior volto della città e del nostro Biellese".

Scendiamo per via Italia e dopo aver già scritto sul negozio Martinelli (leggi qui), incrociamo il colosso Mason et cadeux: "Chiudiamo a fine mese" sconsolate riferiscono le impiegate. E all'incrocio troviamo un altro marchio e negozio storico: Stefanel. Anche in questo caso piange il cuore nel sapere che a fine gennaio le serrande non si alzeranno più. "Tra la crisi dell'azienda e della città non riesco ad andare avanti -commenta la titolare - Mi spiace, ho provato in tutte le maniere ma nulla. Affitto elevato, calo delle vendite e tasse alle stelle non arrivo a fine mese. E tutto questo è iniziato già da febbraio marzo del 2019".

Una ventata di speranza arriva dal titolare di VisionOttica, Massimiliano Vercellino “i momenti di difficoltà possono portare a nuove opportunità: di fronte a quello che sta accadendo, i commercianti stanno cercando di incontrarsi da alcuni mesi per dare vita a nuove iniziative. Allo stesso tempo, il comune sta cercando di organizzare confronti tra associazioni, industriali e attività commerciali per dare vita a progetti condivisi. Ma occorre fare di più, con la realizzazione di iniziative e progetti per poter attrarre sempre più persone in centro a Biella. Negli anni passati, si è guardato troppo al proprio orticello senza avere una visione generale della nostra città. Le associazioni erano distanti, il comune non ci è stato vicino e ci siamo sentiti abbandonati. Oggi non è più così ma per uscire da questa situazione occorre lavorare in maniera unitaria verso un unico obiettivo, con progetti pianificati e una chiara visione del futuro”.