Teens Cossato, ad Arona una sfida che vale una fetta di stagione

Sfida che vale una fetta di stagione per la capolista Fanton Teens Cossato, che venerdì affronterà in trasferta Arona, seconda forza del campionato di serie C silver. Alle 21,15 la palla a due della partita che chiuderà il girone d'andata della squadra di coach Gianpiero Bertetti: «Non sarà certo decisiva per la classifica» sottolinea Bertetti «perché poi mancheranno ancora 15 giornate, ma avrà un impatto psicologico importante sul nostro campionato».

In caso di vittoria infatti, il Teens avrebbe 6 punti di margine su una delle rivali più accreditate nella lotta al primo posto che garantirà la promozione diretta in C Gold: «Arona è una squadra temibile, con ragazzi interessanti del settore giovanile del College Borgomanero (quattro classe 2003 e cinque del 2002, ndr) e tre senatori dal passato importante come Petricca, Realini e Picazio. Dovremo affrontarli esprimendo la nostra miglior pallacanestro per provare a portare a casa due punti». L'ala pivot Francesco Petricca (classe'85) e la guardia ala Maurizio Realini ('83) hanno esperienze importanti in serie C1 e in B, mentre la guardia classe '79 Pierpaolo Picazio vanta trascorsi anche in serie A.

Il Teens ha perso una sola volta in sette trasferte, mentre Arona ha un bilancio casalingo di quattro vittorie e tre sconfitte. Servirà il miglior Teens della stagione per compiere un passo importante nella corsa al primo posto.