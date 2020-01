Spb torna a giocare. Sabato appuntamento al Pala Pajetta contro Ovada

Passata la pausa delle feste natalizie si torna a giocare. Dopo il riposo della Spb dello scorso fine settimana i ragazzi questo sabato, 18 gennaio 2020 alle 20,30, giocano in casa al Pala Pajetta contro la Plastipol Ovada.

“La classifica ci dà favoriti – commenta il coach Federico Barazzotto -, sabato dovremo sentirci tali e guadagnare dei punti preziosi per la settimana successiva che sarà dura”. Il weekend successivo infatti Spb sbarcherà a Cuneo per giocare una partita difficile “che ci giocheremo fino alla fine cercando di spuntarla”.

Buone le sensazioni per lo scontro con Ovada, 4 posizioni più in bassa nella classifica, ma una formazione di tutto rispetto con almeno 2 membri che hanno giocato in categoria superiore. “Sarà, forse, anche la prima partita dove giocheranno tutti – commenta il coach – grazie al probabile rientro di Luca Guala”.