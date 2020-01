Conferenza “Thai Boxe Mania presenta Yokkao 45-46” sul Muay Thai

Questa mattina, giovedì 16 gennaio, in sala conferenze dell’Assessorato allo Sport della Città di Torino, è stata presentata l’undicesima edizione di Thai Boxe Mania, manifestazione internazionale di sport da combattimento che, per il secondo anno consecutivo, grazie alla collaborazione con il prestigioso brand Yokkao, presenta la conferenza :“Thai Boxe Mania presenta Yokkao 45-46”, offrendo così ai tanti appassionati di muay thai un doppio evento imperdibile.

L’evento, organizzato dalla Palestra Thai Boxe Torino e dal promoter Alex Negro, ospiterà alcuni tra i migliori atleti al mondo, grazie al “dream team” tailandese formato dalla Yokkao Saenchai Gym.

Sabato 25 gennaio, gli atleti thailandesi incontreranno i grandi campioni italiani e internazionali, al Pala Gianni Asti di Torino, ex Pala Ruffini, per un confronto sul ring.

“Thai Boxe Mania è un evento importante per la nostra città - commenta l’Assessore allo Sport torinese, Roberto Finardi -. Merito di una buona organizzazione e del pubblico torinese che risponde sempre positivamente a questo appuntamento. Anno dopo anno, sempre più atleti di livello internazionale sono venuti a combattere a Torino, quindi faccio il mio in bocca al lupo a tutti i partecipanti nella speranza che riescano a ottenere i risultati desiderati"-

Grande entusiasmo arriva anche dalla Regione Piemonte: “È un onore per il nostro territorio ospitare un evento così importante per lo sport da combattimento - afferma l’assessoreregionale allo Sport Fabrizio Ricca –. Sul ring saliranno atleti piemontesi, decisi a farsi valere e a mostrare i frutti del duro allenamento, ma anche grandi campioni internazionali che hanno fattola storia di alcune discipline, diventate centrali per chi pratica questo tipo di attività. Come istituzione siamo e saremo sempre al fianco di chi organizza eventi di questo livello, è importante anche sottolineare quanto vigorosa sia la risposta del pubblico verso le competizioni di questo tipo. Gli sport da combattimento, simbolo dello scontro agonistico che si declina con regole e sportività, piacciono ai piemontesi”.

Non manca poi l’emozione e l’orgoglio degli organizzatori. “Questa manifestazione sarà un’incredibile maratona di sport e di muay thai - ha dichiarato il promoter Alex Negro -, una disciplina che possono praticare anche i bambini, perché insegna disciplina e rispetto per l’avversario. È una bella soddisfazione poter sempre contare su un pubblico così affezionato, appassionato e soprattutto rispettoso dell’impegno degli atleti e di chi combatte sul ring".

Tra i grandi atleti thailandesi, direttamente dal camp Yokkao di Bangkok, parteciperà la leggenda viventedella Muay Thai, Saenchai, considerato da molti il più grande fighter di tutti i tempi. A lui si unirà il pluricampione del mondo di Muay Thai, Singdam, il talentuoso Yodchai, il campione del mondo Manachai e due promettenti new entry, Chalawan e Faiph.