Calcio: Il biellese Kevin Piscopo torna alla Carrarese

Kevin Piscopo ritorna alla Carrarese. L'ufficialità è arrivata ieri mattina, con l'annuncio dell'arrivo del giocatore in prestito secco dall'Empoli. Domenica, con la sua nuova maglia, scenderà in campo con i suoi nuovi compagni nella sfida interna con il Siena (con fischio d'inizio alle 17.30 di domenica). Per il trequartista classe '98 si tratta di un ritorno dopo le due stagioni militate con la maglia della Carrarese. A lui il compito di aiutare la squadra a raggiungere le prime posizioni in classifica, a fronte di un quinto posto, con 32 punti, a -17 dalla vetta occupata dalla schiacciasassi Monza.