Domani al via la Notte nazionale del Liceo Classico

Anche quest'anno gli studenti e i professori del liceo classico "G. e Q. Sella" di Biella si stanno preparando a un importante appuntamento che si terrà venerdì 17 gennaio dalle 18 alle 24: la sesta edizione della "Notte nazionale del Liceo Classico". In contemporanea con molti Licei Classici di tutta Italia (l'anno scorso erano 433) si terrà infatti un evento, aperto a tutti, per presentare in modo inedito con performances di vario tipo la proposta culturale della formazione umanistica.

Il programma si ripete fin dalla prima edizione con un video iniziale e una chiusura comune, dopo una serie di presentazioni alternative di lezioni creative, ispirate al mondo antico, proposte dagli studenti dei singoli istituti con i loro docenti. Girando tra le aule del Liceo via Addis Abeba si potrà assistere a maratone di letture di poeti antichi e moderni; drammatizzazioni in italiano e in lingua straniera; esposizioni di arti plastiche e visive; concerti ed attività musicali e coreutiche; cortometraggi ; esperimenti scientifici; e molto altro ancora.