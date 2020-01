Dibattito a Mottalciata sull'Impianto di GreenOil, Vanzi: "Sicurezza dei cittadini prima di tutto"

Incontro organizzato dal Comune alla Palestrina Comunale di Mottalciata, per parlare di produzione di biocarburanti. L'appuntamento è domani sera, venerdì 17 gennaio alle 21, per parlare di problematiche ambientali e di salute pubblica nella produzione di biofluidi (biodiesel), in ballo nel Comune da anni su proposta della ditta GreenOil.

A partecipare alla serata di dibattito non sarà solo un rappresentante della ditta Green Oil, ma anche il Dot. L. Iezzi del comitato La Salute Innanzitutto, da anni in aperta opposizione alla ditta, e alcuni esperti del Politecnico di Torino: prof. R. Pirone e il prof. L. Marmo.

"Auspico che con questa serata si possa fare definitivamente chiarezza sulle problematiche che porterebbe una lavorazione di quel tipo su oli esausti e di origine animale - commenta il sindaco Roberto Vanzi che si occupa del problema dai suoi albori -. Il progetto di GreenOil è stato modificato, i motogeneratori previsti 3 anni fa sono stati eliminati. Si tratta di capire se i cittadini possono stare tranquilli. Ho il compito di tutelare la popolazione ed è quello che intendo fare"