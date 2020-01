Dal Nord Ovest - Parapendista scivola per 200 metri sul Monte Bianco, recuperato illeso

Intervento in elicottero nei pressi di Punta Helbronner (Courmayeur, Monte Bianco), poco dopo le 12,30, per il soccorso ad un parapendista che ha mancato il decollo dalla zona del rifugio Torino e che è scivolato lungo il pendio ripido sul versante del Colle del Gigante, per circa 200 metri.

L'incidente è avvenuto a quota 3100 metri circa. Il parapendista, maschio di 40 anni, di nazionalità francese, è riuscito a piegare autonomamente la propria vela ed è stato verricellato a bordo di SA1. Visitato dal medico dell'equipaggio, è risultato illeso ed è stato portato in base, in aeroporto.