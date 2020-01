Tamponamento tra autobus con 40 passeggeri e mezzo raccolta rifiuti. Autista ferito

Questa mattina, in via Maffei di Cossato, si è verificato un incidente stradale per tamponamento tra un autobus di linea ed un mezzo per la raccolta rifiuti. L'impatto ha provocato lievi danni al parabrezza anteriore del pullman e lievi ferite all'autista. Quest'ultimo è stato trasportato dai sanitari del 118 all'ospedale di Ponderano per accertamenti.

Dai primi riscontri, risultava negativo agli esami sullo stato psicofisico. Illesi tutti i circa 40 passeggeri, tra studenti e lavoratori, della zona di Trivero e Valle Mosso, in località Valdilana. Senza conseguenze anche il conducente del camion. Sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri per verificare le cause dell'incidente.