Biella: Positiva all'alcol test, donna finisce nei guai

Nel corso dei soliti controlli sul territorio, una donna di circa 60 anni è stata fermata in via per Tollegno a Biella: dopo le opportune verifiche, è risultata positiva ai test etilometrici con un valore pari a 1,26. Il fatto è accaduto nella serata del 5 gennaio scorso. La signora è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza e la patente ritirata con una decurtazione di 10 punti, oltre al sequestro del veicolo perchè sprovvista della copertura assicurativa.